‘Scavare – Escavar’ al Teatro Cometa Off

Spettacolo bilingue in italiano e portoghese in scena a Roma dal 18 al 23 novembre

Riceviamo e pubblichiamo.

Debutta in prima nazionale, dal 18 al 23 novembre al Teatro Cometa Off di Roma, ‘Scavare – Escavar‘, testo originale di Letizia Russo, inedito, che affronta i temi della memoria, del trauma, di un’adolescenza costellata da emarginazione, isolamento, bullismo, rabbia repressa e un difficile rapporto con i genitori, affidato alla regia di Sonia Barbosa.

Joana ha qualcosa da fare. E la primavera è il momento migliore per fare ciò che deve fare: scendere all’interno delle piramidi, girare la chiave nella serratura, attraversare corridoi bui, aprire porte e armadi…

Joana scava nella sua memoria, brancola fra scorci momentanei e sensazioni dimenticate, scopre antichi scritti che devono essere decifrati, osa sfidare le leggi del tempo…

Joana ha paura: l’archeologia della memoria è un mestiere pericoloso.

Ma Joana deve fare ciò che Joana deve fare.

La possibilità di riparazione e guarigione giunge proprio attraverso il confronto con la memoria ed il proprio passato.

Nel suo stile poetico ed enigmatico, Letizia Russo ci accompagna in un viaggio attraverso il tempo, i ricordi, ma anche le sensazioni e le riflessioni che questo tipo di viaggio interiore può suscitare.

Sónia Barbosa propone nella sua messa in scena un approccio onirico e simbolico, ma anche profondamente radicato nel gioco delle attrici. Uno spettacolo per perdersi in momenti di sospensione, in cui la realtà quotidiana si trasmuta in qualcosa di traslucido, diffuso.

Come quella sensazione che proviamo con i sogni che, al risveglio, sembrano così vicini eppure così inaccessibili. Elemento centrale nella narrazione è, inoltre, la colonna sonora originale composta da Stefano Switala.

‘Scavare – Escavar’

di Letizia Russo

Regia di Sónia Barbosa

con Sónia Barbosa e Giada Prandi

Musiche: Stefano Switala – Scene e Costumi: Ana Limpinho

Disegno Luci e Direzione di Produzione: Cristòvão Cunha

Scenografia e costumi: Ana Limpinho

Musica: Stefano Switala

Direzione della comunicazione: Sandra Rodrigues

Design grafico e comunicazione: Mariana Duarte

Assistente alla regia e alla produzione: Tatiana Luís

Direzione Artistica: Rituali per il Futuro II: Sónia Barbosa

Supporto alla produzione in Italia: Do 7 Factory

Ringraziamenti: Stefano Scaramuzzino, Francesco Prandi

Data e ora spettacolo

• da martedì 18 a domenica 23 novembre 2025

• da martedì a venerdì ore 21:00 – sabato ore 19:00 – domenica ore 17:30

Biglietti

• Biglietto Online: € 19.00

• https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/anna-cappelli

Teatro Cometa Off

Via Luca Della Robbia, 47

Roma