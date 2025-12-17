Scampia, è iniziata la demolizione della Vela Rossa

Il servizio della web TV del Comune di Napoli

Alle nove e trenta di questa mattina due escavatori hanno cominciato a demolire la Vela Rossa di Scampia, che era stata sgomberata nel corso del 2024.

Cade così anche l’ultimo dei sei edifici destinati all’abbattimento, mentre la sola Vela Celeste resterà in piedi e sarà riqualificata, con funzione pubblica non abitativa.

Nell’area circostante sono attivi i cantieri per la costruzione di nuovi edifici di edilizia residenziale pubblica.

Il progetto ReStart Scampia, finanziato per 159 milioni di euro, si completerà con la realizzazione di un complesso scolastico, un centro civico culturale, un’area per orti e frutteti urbani, una fattoria didattica ed altre strutture pubbliche per il quartiere