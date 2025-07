Scampia, al lavoro per 500 nuovi alloggi

Il servizio della web TV del Comune di Napoli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

La Commissione parlamentare per le periferie – presieduta da Alessandro Battilocchio – ha visitato nel pomeriggio a Scampia il cantiere edile nell’area della Vela celeste.

Cinque edifici per 160 nuovi alloggi sono in costruzione, mentre sulla Vela sono in corso i lavori di rigenerazione.

Il programma Re-start Scampia, finanziato per circa 200 milioni di euro, ha fra gli obiettivi la costruzione di oltre 500 alloggi.