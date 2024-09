Scaloppine al limone

Ingredienti

4 fette di carne

2 limoni

Farina q.b.

Burro q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

Procedimento

Si tratta di una ricetta molto veloce da preparare, adatta a questi ultimi scampoli d’estate.

Innanzitutto, battiamo le nostre fettine con un batticarne e le passiamo nella farina.

Di solito uso il girello, ma va bene qualsiasi taglio con caratteristiche simili.

In una padella antiaderente mettiamo a sciogliere una bella noce di burro, per poi friggere le nostre scaloppine, bastano un paio di minuti per lato, perché la cottura sarà completata dopo.

Le togliamo dal fuoco e le mettiamo sulla carta assorbente per eliminare l’unto in eccesso e saliamo.

In una scodella mettiamo il succo dei limoni, mezzo bicchiere d’acqua e un paio di cucchiai di farina.

Mescoliamo il tutto con una frusta, facendo attenzione che non si creino grumi.

Versiamo il nostro preparato nella padella precedente, facciamo scaldare e rimettiamo la carne per completare la cottura per qualche minuto.

Impiattiamo e completiamo con una spolverata di pepe macinato al momento.

Abbiniamo un Pinot grigio.

Buon appetito!