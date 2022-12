Scalo merci del Frizzone (LU), ok Giunta a potenziamento attività

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Implementare l’attività dello scalo merci ferroviario di Capannori-Porcari (Frizzone) con l’obiettivo di favorire lo shift modale gomma ferro e quindi migliorare la qualità dell’aria nella piana di Lucca.

Su proposta dell’Assessore alle infrastrutture e trasporti Stefano Baccelli la giunta ha dato il via libera allo schema di un protocollo di intesa che va in questa direzione e coinvolge oltre la Regione, la rete ferroviaria italiana, la camera di Commercio della Toscana Nord Ovest, la provincia di Lucca e i Comuni di Capannori e Porcari

Ha detto l’Assessore Baccelli:

Vogliamo implementare l’attività dello scalo merci ferroviario del Frizzone per andare verso l’obiettivo che questa giunta persegue fortemente e che è quella della cura del ferro.

L’aumento del traffico merci su rotaia consentirebbe poi anche una diminuzione delle emissioni di pm10, almeno quelle provocate dalla circolazione dei mezzi di trasporto e sappiamo quanto la piana di Lucca abbia bisogno di scelte del genere.

Lo schema di questo protocollo è un passo in avanti e un impegno in questa direzione. È anche il risultato di una sinergia e di un obiettivo condiviso con i Comuni, la Provincia, RFI e la Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest. Senza di loro tutto questo non sarebbe possibile.