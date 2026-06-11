‘Scacchi & Friends’: 2 giornate dedicate alla promozione degli scacchi

L’appuntamento rientra nell’ambito di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Nell’ambito degli eventi di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, l’Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale Scacchi al Centro di Napoli, in collaborazione con l’Assessorato allo Sport e Pari Opportunità, organizza due giornate dedicate alla promozione della disciplina scacchistica e della partecipazione giovanile.

L’iniziativa si svolgerà presso il Salone delle Colonne della Real Casa dell’Annunziata, in via Annunziata 34, Napoli, e ospiterà il nuovo format culturale e sportivo: ‘Scacchi & Friends’.

Un progetto, nato con l’obiettivo di creare spazi inclusivi di aggregazione sociale attraverso gli scacchi, disciplina capace di unire educazione, concentrazione, rispetto delle regole, confronto civile e crescita personale.

Le attività si articoleranno in due appuntamenti:

13 giugno 2026

Si terrà il primo laboratorio didattico scacchistico di Napoli, una lezione aperta fatta di gioco, teoria e apprendimento pratico, pensata per permettere ai partecipanti di assimilare i rudimenti della disciplina scacchistica in modo coinvolgente e dinamico.

20 giugno 2026

Si svolgerà un Torneo Amatoriale con formula in/out e tempo di riflessione di 8 minuti. Il vincitore riceverà un kit scacchistico e la possibilità di frequentare gratuitamente, a partire da settembre, un mese dei corsi di formazione scacchistica dedicati ai ragazzi.

Tutti i partecipanti riceveranno inoltre un premio di partecipazione composto da

una tessera sconto presso la libreria Ubik Napoli e un gadget scacchistico.

L’attività è totalmente gratuita e aperta a tutti.

Unica regola: il momento dedicato al gioco e al torneo sarà riservato ai ragazzi dai 7 ai 17 anni.