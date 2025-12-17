Sbarchi: in arrivo a Napoli 113 migranti scortati dalla Life Support

Tre dei migranti sono minori stranieri non accompagnati
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.
È previsto per oggi pomeriggio al porto di Napoli, molo 21, lo sbarco di 113 migranti, prevalentemente di nazionalità bengalese e in piccola parte anche egiziani e pakistani, soccorsi in due operazioni di salvataggio dalla nave Life Support della ONG Emergency.
Tre dei migranti sono minori stranieri non accompagnati, MSNA.
La macchina organizzativa si è prontamente messa in moto, attraverso la cooperazione delle amministrazioni coinvolte – Comune di Napoli, Prefettura, ASL, Forze dell’Ordine, Capitaneria di Porto, Questura, Protezione civile regionale – e della Croce Rossa Italiana.
Come di consueto, il Comune di Napoli con il Servizio Infanzia e Adolescenza attiverà le procedure di accoglienza, l’assistenza per i trasporti, le attività di mediazione culturale, con particolare riguardo ai minori non accompagnati.
I migranti, compresi i Minori Stranieri Non Accompagnati, saranno collocati nelle strutture governative e nei SAI, Sistema Accoglienza Integrazione, secondo la ripartizione approntata dal Ministero dell’Interno.
L’Assessore Chiara Marciani dichiara:
Il Comune è pronto a garantire la migliore accoglienza in collaborazione con gli altri enti coinvolti.
Con gli assistenti sociali, i mediatori culturali e gli enti del terzo settore garantiremo a chi ha affrontato questo difficile viaggio, rischiando la propria vita in cerca di un futuro migliore, le cure necessarie attivando i servizi consolidati che l’Amministrazione ha migliorato negli ultimi anni.
Napoli da sempre è città dell’accoglienza non solo in occasioni di emergenza come questa ma nel lavoro quotidiano in un approccio di integrazione sostenibile.