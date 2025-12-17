Sbarchi: in arrivo a Napoli 113 migranti scortati dalla Life Support

Tre dei migranti sono minori stranieri non accompagnati

È previsto per oggi pomeriggio al porto di Napoli, molo 21, lo sbarco di 113 migranti, prevalentemente di nazionalità bengalese e in piccola parte anche egiziani e pakistani, soccorsi in due operazioni di salvataggio dalla nave Life Support della ONG Emergency.

Tre dei migranti sono minori stranieri non accompagnati, MSNA.

La macchina organizzativa si è prontamente messa in moto, attraverso la cooperazione delle amministrazioni coinvolte – Comune di Napoli, Prefettura, ASL, Forze dell’Ordine, Capitaneria di Porto, Questura, Protezione civile regionale – e della Croce Rossa Italiana.

Come di consueto, il Comune di Napoli con il Servizio Infanzia e Adolescenza attiverà le procedure di accoglienza, l’assistenza per i trasporti, le attività di mediazione culturale, con particolare riguardo ai minori non accompagnati.

I migranti, compresi i Minori Stranieri Non Accompagnati, saranno collocati nelle strutture governative e nei SAI, Sistema Accoglienza Integrazione, secondo la ripartizione approntata dal Ministero dell’Interno.

