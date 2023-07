Saxa Grestone, incontro in Regione Lazio

Gli Assessorati all’Industria e al Lavoro consulteranno il MIMIT

Riceviamo e pubblichiamo.

Oggi 31 luglio, alle ore 15:00, le Segreterie Provinciali di Filtcem CGIL, Femca CISL Uiltec e UGL Chimici, assieme alle RSU aziendali, sono state ricevute dagli Assessori all’Industria e al Lavoro.

Le parti sociali hanno evidenziato agli Assessori le proprie preoccupazioni in merito alla situazione dello stabilimento di Roccasecca, fermo ormai da un anno e con gli ammortizzatori sociali in scadenza a novembre.

I Sindacati hanno chiesto garanzie sul progetto Saxa agli Assessorati, mettendo in risalto l’importanza di preservare le risorse messe in campo dai lavoratori e dallo stato: incentivi ex Ideal standard, finanziamenti regionali.

Gli Assessorati hanno dichiarato che avrebbero fatto delle verifiche rispetto all’accordo di programma, coinvolgendo il MIMIT per un approfondimento su ciò che è accaduto negli ultimi anni per capire se questo ha avuto un interlocuzione con l’azienda.

Dopo queste verifiche, quando la situazione sarà più chiara agli occhi delle istituzioni, è stato proposto un incontro di concertazione tra sindacati, azienda, regione e Ministero dello sviluppo economico da tenersi orientativamente a settembre.

Chiesto un focus su quelli che potrebbero essere gli ammortizzatori in deroga a sostegno dell’eventuale proseguimento del progetto, nonché sulla situazione relativa alla realizzazione dei biodigestori.