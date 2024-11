Saxa Grès, Angelilli – Schiboni: Bene piano industriale, certezza tempi

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Si è svolto questa mattina presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy il tavolo su Saxa Grès.

Un incontro a lungo atteso e che è stato riaggiornato all’11 dicembre al fine di monitorare al meglio tutto l’iter.

Il Vicepresidente e Assessore allo Sviluppo economico, al Commercio, all’Artigianato, all’Industria e all’internazionalizzazione, Roberta Angelilli, e l’Assessore al Lavoro, alla Scuola, alla Formazione, alla Ricerca e al Merito, Giuseppe Schiboni, dichiarano:

Anche se slittano i tempi per la ripartenza dello stabilimento di Roccasecca, la riunione di oggi rappresenta un importante passo avanti.

È stato infatti presentato dalla proprietà e dagli investitori un piano industriale e finanziario, con una roadmap meglio definita dei passaggi da effettuare.

Non mancano le criticità da affrontare ma, finalmente, c’è un orizzonte più chiaro.

Un dato significativo sta nel fatto che non sono previsti licenziamenti e che per i lavoratori di Roccasecca è stata individuata una Cassa integrazione supplementare per riconversione, che sarà attiva fino ad agosto 2025, in vista di una progressiva riattivazione dell’impianto tra il 2025 e il 2026.

La Regione Lazio in stretto accordo con il MIMIT ed il Ministero del lavoro seguirà tutte le tappe di questo iter, al fine di tutelare innanzitutto i diritti dei lavoratori e i livelli occupazionali, puntando allo stesso tempo al mantenimento delle attività produttive che devono essere salvaguardate perché fanno parte del patrimonio dello sviluppo economico dell’intera Regione.