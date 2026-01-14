Savino: Rigore nei conti e attenzione concreta all’economia reale

Riceviamo e pubblichiamo.

Il confronto con le professioni è e resterà un punto fermo dell’azione del Governo.

La Legge di Bilancio 2026 si muove in questa direzione, coniugando rigore nei conti e attenzione concreta all’economia reale, puntando su semplificazione, sostegno al lavoro e stabilità.

Le norme fiscali non vivono nei testi di legge, ma nel lavoro quotidiano dei professionisti che le interpretano, le applicano e le rendono sostenibili per cittadini e imprese.

Il rapporto tra fisco e professione è un punto nevralgico del nostro sistema economico.

Lo ha dichiarato Sandra Savino, Sottosegretario all’Economia e alle Finanze nel corso del convegno nazionale ‘Fisco e professione: le aspettative per l’anno appena iniziato’, promosso dall’Associazione nazionale commercialisti, presieduta da Marco Cuchel.

Alberto Luigi Gusmeroli, Presidente della Commissione Attività Produttive della Camera dei deputati, ha sottolineato:

Il secondo pilastro è rappresentato dalla rottamazione, con una rateizzazione lunga fino a nove anni, rate tutte uguali e la possibilità di includere i debiti fino al 31 dicembre 2023.

Il primo è la tenuta dei conti pubblici, un elemento assolutamente fondamentale perché garantisce tassi di interesse più bassi sia sul debito pubblico sia sulle rate dei mutui a tasso variabile delle famiglie, oltre a mantenere lo spread contenuto e i mercati tranquilli.

Critiche sono state espresse da Chiara Gribaudo, Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia:

Gli scenari che si aprono dopo l’approvazione della ‘Finanziaria’ non sono incoraggianti per il nostro Paese. Manca una reale prospettiva di crescita e non si registra un aumento significativo di salari e compensi.

È vero che il contesto internazionale è complesso, ma ci saremmo aspettati uno scatto d’orgoglio e di qualità da parte della manovra. Così non è stato, e questo ci dispiace.

È necessario investire con decisione in ricerca, innovazione e sviluppo, mentre in questa Legge di Bilancio manca una visione economica chiara e strategica per il futuro del Paese.