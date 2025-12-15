Savino Del Bene Volley campione del mondo, le congratulazioni di Giani

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Le mie congratulazioni a nome di tutta la Toscana alla Savino Del Bene Volley, che oggi ha portato sul tetto del mondo non solo una squadra, ma una città e un territorio intero.

Così il Presidente della Regione Eugenio Giani ha voluto congratularsi con la squadra di pallavolo di Scandicci (FI) che oggi si è aggiudicata il titolo di campione del mondo, trionfando nella finale del mondiale femminile per club disputata a San Paolo in Brasile.

Giani ha spiegato:

Il mio grazie va alle atlete, all’allenatore, allo staff, alla società e a chi ha creduto in questo sogno.

Il risultato di oggi, che ci riempie di orgoglio, è il frutto del lavoro quotidiano, della passione, della competenza e di un progetto costruito con serietà nel tempo.

Una vittoria che offre a tutti noi, in particolare alle giovani atlete e ai giovani atleti toscani, un bell’esempio di impegno, dedizione e spirito di squadra: valori importanti che se perseguiti portano a grandi traguardi sia nello sport che nella società.

Una pagina bellissima di sport e di Toscana quella di oggi con la Savino Del Bene come protagonista che resterà nella storia.

Nel novembre 2023 la Savino Del Bene Volley era stata insignita del Pegaso d’oro, la massima onorificenza attribuita dalla Regione, in segno di riconoscenza, gratitudine e apprezzamento per i valori sportivi che esprime.