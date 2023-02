‘Saverio e Chadli vs Mario e Saleh’ all’Argot Studio

In scena dal 2 al 5 marzo a Roma

Dal 2 al 5 marzo Argot Studio di Roma ospita la compagnia calabrese Scena Verticale, diretta da Saverio La Ruina, instancabile creatore e innovatore della scena contemporanea, che presenta per la prima volta a Roma ‘Saverio e Chadli vs Mario e Saleh’, approdo conclusivo di un percorso cominciato con ‘Mario e Saleh’, presentato a RomaEuropa Festival, e sviluppato successivamente in parallelo sulla scena e nella vita tra l’autore e Chadli Aloui, il coprotagonista.

Nell’ottobre 2019, al debutto di ‘Mario e Saleh’ a RomaEuropa Festival, il protagonista, Chadli Aloui, un attore di origini arabe e musulmano, si è ribellato al personaggio, riscrivendo il finale dello spettacolo, lasciando scioccato tutto il pubblico presente in sala.

Nei quasi due anni successivi, Saverio La Ruina ha registrato molte delle conversazioni private con Chadli cercando di ricostruire le contraddizioni nate dalla collisione tra la rappresentazione autoriale e la verità delle conversazioni che aprivano uno spiraglio su tutta la complessità del rapporto tra Occidente e Islam. Conversazioni confluite di comune accordo nel lavoro conclusivo.

Con questa nuova forma lo spettacolo, nell’ottobre 2021 al Teatro Menotti di Milano, ha debuttato con un nuovo titolo: ‘Saverio e Chadli vs Mario e Saleh’.

Ma quattro giorni prima del debutto, Chadli è stato bloccato da cause di forza maggiore; così, invece di inseguire una figura che gli somigliasse, ma con la quale non avrebbe mai potuto collimare, Saverio La Ruina ha voluto moltiplicare la riflessione sull’identità sostituendo l’arabo e musulmano Chadli con un attore biondo e dagli occhi azzurri, Alex Cendron, che ha dovuto fare il doppio salto mortale di interpretare Chadli che interpreta Saleh.

Una scelta artistica che rivela in controluce il senso dello spettacolo: una continua tensione per raccontare il rapporto tra Saverio La Ruina e Chadli Aloui, tra noi e loro, tra l’Occidente e l’Islam.

‘Saverio e Chadli vs Mario e Saleh’

scritto e diretto da Saverio La Ruina

con Saverio La Ruina e Alex Cendron

e con Chadli Aloui – voce off

collaborazione alla regia Cecilia Foti

musiche originali Gianfranco De Franco

scene e costumi Mela Dell’Erba

disegno luci Michele Ambrose

audio e luci Mario Giordano

organizzazione generale Settimio Pisano

amministrazione Tiziana Covello

produzione Scena Verticale

con il sostegno di MiBACT, Regione Calabria

in collaborazione con TMO – Teatro Mediterraneo Occupato di Palermo

