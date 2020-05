Save the culture alla Galleria nazionale di Cosenza

Salvare la cultura e scoprire le opere della Galleria nazionale di Cosenza

Continua, nonostante le problematiche inerenti all’attuale situazione nel nostro Paese, l’attività della Galleria nazionale di Cosenza, ubicata nel prestigioso Palazzo Arnone in Cosenza e ricadente nella Direzione regionale musei Calabria, guidata dalla dottoressa Antonella Cucciniello.

Ultima iniziativa, in ordine temporale, la partecipazione alla campagna Save the culture, ideata e promossa da Heritage S.r.l. in collaborazione con il Museo Tattile di Varese.

Il progetto di game design interattivo, pensato per i musei, si basa su Interactive Culture Experience, una piattaforma progettata e sviluppata da Heritage per la gamification user-oriented di contenuti culturali.

Il gioco vuole coinvolgere il grande pubblico facendolo interagire con i contenuti di musei presenti sul territorio nazionale, con l’obiettivo di scoprire o riscoprire la ricchezza delle proprie collezioni!

Sei pronto ad aiutare Beppe, il vecchio guardiano del museo di un paesino, a sconfiggere il suo nemico?

Il nemico di Beppe, OBLIV-20, non genera sintomi visibili come il fratello Covid-19 ma agisce sulle menti e sui cuori. Il suo potere terribile è quello di cancellare: cancellare la memoria delle cose belle e far rimanere tutti tristi e soli.

Riuscirai ad aiutare Beppe a sconfiggere OBLIV-20?

Se vuoi giocare anche tu, salvare la cultura e scoprire le opere della Galleria nazionale di Cosenza, vai su: http://www.savetheculture.it, ci trovate nella categoria ‘Arte e Gallerie’.

Il progetto ed i contenuti relativi alla Galleria nazionale di Cosenza, il cui referente è lo storico dell’arte Faustino Nigrelli, sono a cura della dottoressa Camilla Brivio, funzionario della Direzione regionale musei Calabria.