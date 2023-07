‘Savana’, nuovo singolo di Elison

In rotazione radiofonica dal 18 luglio

Dal 18 luglio in radio, già in streaming e digital download, ‘Savana’, il nuovo singolo della giovane artista calabrese Elison, prodotto da Luca Venturi, On The Set/ distr. Artist first,scritto da Giuseppe Giocondo, arrangiato e masterizzato da TempoXso.

Racconta Elison:

Ho scelto senza esitare questa canzone in quanto mi rivedo tanto nel mood, mi genera emozioni forti che rispecchiano la mia età, la canto e la ricanto perché la voglia di farla ascoltare a tutti è tanta. ‘Savana’, parla di una ragazza che pur sentendo la nostalgia del ragazzo che ama non riesce a perdonarlo, nel mentre ancorata al passato riguarda tutti i ricordi racchiusi nelle foto e non solo, presenti nella nostra galleria proprio come cita la canzone. Tutto questo è ‘Savana’.

Il videoclip, diretto da Marco D’Andragora, DamStudio, è stato girato a Bari, nella parte vecchia della città, un luogo, come le fotografie che si riguardano per rivivere bei momenti, pieno di ricordi.

Elison Curcio, nata a Catanzaro il 4 marzo 2008, data significativa, frequenta il secondo liceo scientifico. Ha 15 anni e sin da quando era piccolissima la musica è stato il suo faro di crescita, con il passare del tempo ha iniziato a viaggiare, a fare concorsi, perché la voglia di conoscere e formarsi l’ha spinta a cercare nuovi stimoli rendendola più completa, anche grazie a tutte le esperienze che l’hanno aiutata a ricercare la sua personalità artistica di giorno in giorno.

Elison è determinata e ha voglia di credere in questo sogno, il suo sogno. Di recente ha partecipato ad un programma TV che per lei ha rappresentato una svolta artistica, ‘Sing’ perché’ li ha conosciuto Luca Venturi produttore discografico dell’etichetta On the set, che ha prodotto il suo primo singolo ‘Savana’.