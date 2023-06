Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Domani, giovedì 15 giugno, alle 11:00 presso la sala consiliare del Comune di Sassetta (LI) si svolgerà la piccola cerimonia per l’inaugurazione dell’Ufficio di prossimità, che svolgerà la sua funzione in via Roma 15.

All’inaugurazione, insieme al Sindaco Alessandro Guarguaglini e all’Assessore comunale alle politiche sociali Elisabetta Serni, parteciperà anche l’Assessore regionale ai rapporti con gli enti locali, Stefano Ciuoffo.