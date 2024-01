‘Sarò diverso’ all’Altrove Teatro Studio

Riceviamo e pubblichiamo.

Il 2024 all’Altrove Teatro Studio di Roma si apre con Lemuri il visionario (Vittorio Centrone) e il suo spettacolo ‘Sarò diverso’, con la regia di Serena Maffia, in scena dal 12 al 14 gennaio.

Tutti a un certo punto della nostra esistenza ci sentiamo fuori posto, incompresi, diversi. Qualcuno trova immediatamente come mimetizzarsi, altri sanno che non ci riusciranno mai, così attendono di trovare la loro forma, la propria sostanza, l’immagine, l’essenza, anche attraverso l’arte.

Victor è un ragazzino timido, sensibile, a suo modo diverso, e non sa ancora cosa la vita gli riserva. Ama la musica e decide di partire alla ricerca della sua strada. Forse non tutte le strade portano a una selva oscura… o forse sì.

Serena Maffia racconta attraverso la prosa, i disegni di Giulio De Vita e la musica di Vittorio Centrone un’avventura fantastica a cavallo tra la realtà e il mondo delle idee, nel quale, a volte, idee dimenticate o incomplete si concretizzano.

L’armonia, i suoni della natura, gli insegnamenti di uno spirito guida, la luce, le geometrie, le emozioni, trasporteranno lo spettatore in quella altra dimensione che è il sogno, il teatro.

Annota Vittorio Centrone, in arte Lemuri:

Da ragazzo credevo, con tutte le mie forze, che la musica ed il fumetto avessero un potere salvifico. Vivevo in una cittadina di provincia e passavo gran parte del mio tempo ad ascoltare dischi e a leggere storie di eroi disegnati. Quando li acquistavo tornavo a casa in fretta.

Ero ansioso di rinchiudermi nella mia stanza, poggiare in religioso silenzio il vinile sul piatto o cominciare a leggere la prima pagina di una storia e sognare ad occhi aperti.

Forse è per questo, che ho sempre identificato gli autori di canzoni e di fumetti in maghi, capaci di trasformare il brutto in bello, il banale in fantastico, il dolore nella dolce malinconia di un ricordo.