Sarà girato a Sorrento (NA) il nuovo film di Alessandro Derviso

Tra i protagonisti la celebre Luisa Rubino

A gennaio inizieranno le riprese del nuovo film diretto da Alessandro Derviso, regista di fama internazionale, già in concorso agli Oscar nel 2021 e membro dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

Il film vedrà tra i protagonisti la straordinaria Luisa Rubino, attrice di punta della serie di successo Narcos: Mexico, distribuita da Netflix. Al suo fianco, un sorrentino DOC, l’attore Nino Lauro, che porta sul grande schermo l’autenticità della sua terra natale.

Prodotto da Salvatore Piedimonte e Daniele Gramiccia, attraverso il coinvolgimento di 4 nazioni.

Per l’occasione, si rinnova la collaborazione tra Alessandro Derviso e Vittorio Sodano, il celebre make-up artist e special effect designer, già candidato all’Oscar per il miglior trucco nel 2007 per Apocalypto, di Mel Gibson e nel 2010 per Il Divo.

Tra i grandi nomi internazionali spicca anche il regista americano Chris Evans, che si occuperà della produzione esecutiva per l’Italia e che arriva dal recente successo del suo ultimo film, When the Withered Leaf Awakens.

Il lungometraggio sarà girato interamente nella splendida città di Sorrento, in uno dei più rinomati hotel della penisola più famosa al mondo. Per cui c’è grande attesa, per il ritorno della città, dopo tanti anni, al centro del panorama cinematografico mondiale come protagonista assoluta.

L’anteprima mondiale del film è prevista per il 2025, in occasione del prestigioso Festival di Cannes, con una successiva distribuzione globale sulla piattaforma Amazon Prime Video.

Per il momento, la trama e il titolo del film restano riservati, ma è noto che si tratterà di un poliziesco ispirato a una celebre serie degli anni 70, scritto da Alessandro Derviso, Nino Lauro e Marcello Ingenito.

Riserbo anche sul nome di un’altra famosa star di Hollywood, sorpresa che sarà annunciata a breve.