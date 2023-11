Sara Amoresano vince il contest ‘Maggio del Pianoforte’

La giovane pianista sarà di diritto ospite in recital della stagione principale del ‘Maggio della Musica 2024’

Sara Amoresano è la vincitrice del contest ‘Maggio del Pianoforte’, dedicato ai pianisti emergenti e organizzato nell’ambito della rassegna ‘Maggio della Musica’.

A votare i cinque giovani talenti, tutti esibitisi in Villa Pignatelli a Napoli, non è stata una giuria tecnica ma direttamente il pubblico, come nella tradizione di questo contest, che ha partecipato numeroso agli appuntamenti di domenica mattina.

Tutti e cinque i concorrenti – Dario Callà, Edoardo Riganti Fulginei, Maya Purdue e Cecilia Badini, oltre alla Amoresano – hanno ottenuto una media punti molto alta, facendo registrare uno scarto minimo tra l’uno e l’altro.

La prima classificata, allieva di Francesco Mariani, già borsista della Fondazione Cini e unica italiana ammessa alla masterclass di Andreas Staier a Bonn, recentemente ha ottenuto un altro prestigioso riconoscimento a Vienna: il ‘Grand Prize Virtuoso’.

Sara Amoresano, in quanto vincitrice del ‘Maggio del Pianoforte‘, sarà ospite in recital della stagione principale del ‘Maggio della Musica 2024’.