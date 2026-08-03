Sapore di Sale festeggia i suoi primi 30 anni

Quattro giorni di eventi per celebrare l’oro bianco di Cervia (RA)

Riceviamo e pubblichiamo.

Dal 3 al 6 settembre 2026 torna a Cervia (RA) Sapore di Sale, la manifestazione che da trent’anni racconta la storia, la cultura e l’identità della città attraverso il suo simbolo più prezioso: il Sale Dolce di Cervia.

Un traguardo importante che sarà celebrato con un ricco calendario di appuntamenti tra tradizione, spettacolo, gastronomia, cultura e divulgazione, coinvolgendo il centro storico, il Porto Canale e il Magazzino del Sale in quattro giornate dedicate all’oro bianco che ha reso Cervia famosa nel mondo.

La manifestazione prenderà il via giovedì 3 settembre con l’inaugurazione ufficiale in Piazzale Salinari, alla presenza delle autorità cittadine.

Lo stesso giovedì 3 settembre è anche in programma l’inaugurazione della mostra ‘Palanti e il sogno della città – giardino. Disegnare una città, dipingere un paesaggio’, allestita alla Sala Rubicone fino al 20 settembre.

L’esposizione, curata dalla prof.ssa Anna Villari per la seconda edizione di Mare d’Arte Festival, è dedicata al fondatore di Milano Marittima Giuseppe Palanti, pittore progettista e urbanista milanese, nell’ottantesimo anniversario della sua scomparsa.

La mostra presenterà al pubblico un nucleo significativo di opere inedite dell’artista dedicate al territorio cervese, che permetteranno di approfondire ulteriormente il ruolo di Palanti nella progettazione e nella rappresentazione del paesaggio di Cervia e Milano Marittima.

La serata proseguirà con il concerto di Luca Bergamini nella formazione dei Goodbye, la tribute band ufficiale dei Pooh. Il concerto è offerto alla cittadinanza da Orogel in occasione del suo cinquantesimo anniversario.

Il programma entrerà nel vivo venerdì 4 settembre con uno degli appuntamenti più suggestivi della manifestazione: ‘Fuoco al Mito’, la spettacolare cottura tradizionale di una forma di Parmigiano Reggiano a cura del Consorzio Parmigiano Reggiano.

Il momento più atteso dell’intera manifestazione arriverà sabato 5 settembre con la tradizionale Rimessa del Sale, l’evento simbolo di Sapore di Sale che ogni anno richiama migliaia di persone.

La storica imbarcazione “burchiella”, carica del prezioso Sale Dolce di Cervia, raggiungerà il Porto Canale, rievocando l’antico viaggio che un tempo concludeva la raccolta del sale e dando vita a una delle immagini più iconiche della città.

Sempre nella giornata di sabato 5 settembre, dalle 15:00 alle 19:00, sarà inoltre possibile partecipare a una speciale iniziativa filatelica dedicata al trentesimo anniversario di Sapore di Sale.

Grazie alla collaborazione con Poste Italiane, i visitatori potranno ritirare gratuitamente una cartolina realizzata per l’occasione, ispirata a una storica fotografia concessa dal Gruppo Culturale Civiltà Salinara, e farla timbrare con lo speciale annullo postale celebrativo ideato appositamente per i 30 anni della manifestazione.

La giornata sarà arricchita anche dal concerto della tribute band ufficiale dei Queen, la torinese The Royal Band, organizzato in collaborazione con il Grand Prix Offshore Cervia – Milano Marittima.

La manifestazione si concluderà domenica 6 settembre con il concerto di Neil, ultimo appuntamento musicale di un’edizione speciale dedicata al trentesimo anniversario.

Per tutta la durata della manifestazione il centro storico sarà animato dal tradizionale mercato organizzato dal Consorzio Cervia Centro, mentre in Piazza Maffei numerosi ristoranti proporranno menù e specialità dedicati al Sale Dolce di Cervia e alla cucina del territorio.

Grande spazio sarà dedicato anche alla cultura. All’interno del Magazzino del Sale saranno inaugurate e resteranno visitabili per tutta la manifestazione tre esposizioni: la mostra fotografica di Denny Fontana, una mostra realizzata dal Gruppo Fotografico Cervese e una suggestiva esposizione di modellini di imbarcazioni storiche, dedicate alla tradizione marinara e salinara cervese.

Sempre al Magazzino del Sale, il Parco della Salina di Cervia proporrà un ciclo di incontri dedicati alla storia, alla cultura e alle proprietà del sale.

Giovedì 3 settembre è in programma l’incontro dedicato a ‘La cucina italiana patrimonio culturale immateriale dell’Umanità UNESCO: il pinzimonio’, seguito da una degustazione con l’Olio della Tenuta Pennita e il Sale Dolce di Cervia.

Venerdì 4 settembre sarà invece protagonista il tema ‘Medicina popolare: il sale dalla magia alla medicina popolare’.

Domenica 6 settembre si parlerà di alimentazione e ricerca scientifica con l’incontro ‘Sale liquido! Perché?’.

Il programma sarà ulteriormente arricchito da due iniziative organizzate da MAGMA e dalla Pro Loco di Cervia, i cui dettagli saranno presentati nelle prossime settimane.

Mirko Boschetti e Federica Bosi, rispettivamente Sindaco e Assessora al turismo e alla cultura di Cervia, dichiarano:

Trent’anni di Sapore di Sale rappresentano un traguardo di cui tutta la nostra comunità può essere orgogliosa. Questa manifestazione è diventata negli anni uno dei simboli più autentici dell’identità di Cervia, perché racconta la storia della nostra città attraverso il suo bene più prezioso: il Sale Dolce. Ogni edizione apre le porte di Cervia a migliaia di visitatori, turisti e curiosi che scelgono di vivere un’esperienza capace di unire cultura, gastronomia, spettacolo e tradizioni. Sapore di Sale dimostra come sia possibile custodire e valorizzare il nostro patrimonio senza trasformarlo in un semplice ricordo del passato: è una tradizione viva, che sa rinnovarsi continuamente, mantenendo un equilibrio virtuoso tra il rispetto della natura, della salina e del suo delicato ecosistema e una proposta culturale contemporanea, capace di parlare a pubblici sempre nuovi. È questo il valore più grande della manifestazione e il motivo per cui il suo trentesimo anniversario rappresenta una festa non solo per Cervia, ma per tutto il territorio.

Sapore di Sale è organizzata da Tribucoop by Cooperdiem in collaborazione con Atlantide, gode del sostegno del Comune di Cervia, del patrocinio di Regione Emilia-Romagna, Provincia di Ravenna, Parco Delta del Po e della partecipazione di Gruppo Culturale Civiltà Salinara, Museo del Sale di Cervia, Ecomuseo del Mare e del Sale di Cervia, Salina di Cervia e Consorzio Parmigiano Reggiano.