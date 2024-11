Santi Francesi in concerto al Viper di Firenze

Il 26 novembre il duo presenta il nuovo EP ‘Potrebbe non avere peso’

Un disco fresco di stampa e un Club Tour che martedì 26 novembre, ore 21:00, li porterà sul palco del Viper Theatre di Firenze.

I Santi Francesi tornano a calcare le scene fiorentine e in primo piano c’è ‘Potrebbe non avere peso’, il nuovo EP pubblicato su etichetta Numero Uno/Sony Music Italy.

I biglietti, posto unico 34,50 euro, sono disponibili online su www.vivoconcerti.com, www.bitconcerti.it, www.ticketone.it e nei punti prevendita di Box Office Toscana.

Oltre al singolo ‘Ho paura di tutto‘, già disponibile sulle piattaforme digitali e in radio, il nuovo lavoro di studio dei Santi Francesi propone altri cinque brani che sono una fotografia autentica, senza ritocchi, di Mario Francese e Alessandro De Santis, oggi.

Il 45 giri contenente ‘Ho paura di tutto’ e la title track ‘Potrebbe non avere peso’, sarà disponibile dal 15 novembre. Preordinando il 45 giri sarà possibile accedere al firma copie con i Santi Francesi durante il ‘Club Tour 2024’.

I Santi Francesi raccontano:

Il titolo è nato prima dell’EP e del brano stesso e spiega un concetto su cui ragioniamo da tempo e che riguarda non solo la musica, ma una certa idea, condivisa da entrambi, della vita. Solo in un secondo momento abbiamo deciso di attribuirlo a questo lavoro e a un brano in particolare.

‘Potrebbe non avere peso’ ha un’impronta rock anni 2000, frutto di un esperimento di semplificazione e immediatezza che tiene conto solo di una loro urgenza espressiva. Le canzoni parlano di verità intime ed esprimono, forte, il desiderio di essere suonate su un palco.

I Santi Francesi continuano:

Ogni canzone, e quindi parola e suono, è concepita liberamente, senza immaginare un obiettivo o un destinatario. Potrebbe quindi rimanere sospesa, come un’eco. Ma c’è qualcosa di magico che accade quando quei suoni, quei concetti, quelle immagini raggiungono qualcuno: se le canzoni vengono ascoltate, allora sì che acquistano un valore, un peso, una rilevanza, trasformandosi in qualcos’altro. La differenza la fanno, oggi e sempre, le persone. Il lavoro in studio è stato tutto molto naturale. A fine estate siamo entrati in questa casa vicino a Parma, noi due soli con Daniel Fasano che da anni suona la batteria nei nostri live, abbiamo preso in mano gli strumenti per sette giorni e abbiamo registrato tutto ciò che avevamo iniziato a creare tempo prima.

Il Club Tour 2024 dei Santi Francesi è prodotto da Vivo Concerti.

I Santi Francesi sono un duo hard-pop composto da Alessandro De Santis, voce, chitarra, ukulele, e Mario Francese, producer, tastiere, synthesizer e basso.

Nel 2019 pubblicano ‘Tutti Manifesti’, album autoprodotto che raggiunge velocemente milioni di stream su Spotify e ad oggi ne conta oltre 6. Nel 2021 vincono Musicultura con il brano ‘Giovani Favolosi’, inserito anche come colonna sonora della terza stagione di Summertime.

Nel 2022 partecipano e vincono X Factor al termine del quale pubblicano l’EP ‘In fieri’ al quale segue il primo club tour.

Nel 2024 partecipano alla 74a edizione del Festival di Sanremo, sezione big, con il brano ‘L’amore in bocca’ e per la serata delle cover si esibiscono con l’artista internazionale SKIN sulle note del brano di Leonard Cohen ‘Hallelujah’, che ottiene una standing ovation. Negli stessi giorni annunciano quattro concerti, andati sold out in pochissimi secondi, in due chiese sconsacrate di Milano e Napoli.

La scorsa estate i Santi Francesi pubblicano il singolo ‘Tutta vera’ e sono stati impegnati in una serie di concerti estivi nelle principali rassegne. Ora si preparano a tornare sui palchi dei principali club per presentare il nuovo progetto discografico ‘Potrebbe Non Avere Peso’.