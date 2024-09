Santa Rosa, Rocca: Patrimonio di storia, cultura popolare e religiosità

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

È uno spettacolo entusiasmante vedere come, con il passare degli anni, lo spirito che anima i viterbesi nel voler rendere omaggio a #SantaRosa, sia sempre più vivo e radicato nei loro cuori, come se in essi fosse presente un codice genetico di “viterbesità” trasmesso dai genitori ai figli.

Ciò che rende un luogo vivo e capace di resistere all’usura del tempo è proprio la comunanza di valori, sentimenti e fede religiosa di una comunità.

Sono molto legato a Viterbo e alla Macchina di Santa Rosa. La considero un patrimonio inestimabile di storia, cultura popolare e religiosità.

Da parte della Regione Lazio non verrà mai meno il sostegno a tutte le iniziative che promuovano lo straordinario patrimonio culturale del nostro territorio.