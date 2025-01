Sanremo 2025, tre radio molisane in giuria. Soddisfatto Corecom Molise

Il Presidente Cimino: ‘Segno di un settore in salute’

Radio Hollywood, Radio Luna Network e Radio Valentina, sono queste le tre emittenti radiofoniche molisane che faranno parte della giuria al 75° Festival di Sanremo, in programma dall’11 al 15 febbraio prossimi.

Dunque, anche l’edizione 2025 della kermesse, che segna il ritorno di Carlo Conti alla conduzione, ha confermato la Giuria delle Radio accanto al Televoto e alla Giuria della Sala Stampa, TV e Web.

Le tre emittenti radiofoniche regionali avranno la possibilità di scegliere chi vincerà il Festival della canzone italiana, dopo aver inviato la modulistica necessaria al Comitato regionale per le Comunicazioni.

La Giuria delle Radio è composta da radio nazionali e locali, individuate secondo criteri di rappresentanza dell’intero territorio italiano. In base al regolamento, infatti, fanno parte della commissione, almeno una radio per regione e una per provincia.

