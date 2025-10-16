Sannio, biosicurezza in allevamenti bovini: servono regole sostenibili

De Leonardis: ‘Sostenere queste imprese significa salvaguardare un patrimonio prezioso per la regione’

Nel Sannio, area a forte vocazione zootecnica, le aziende agricole stanno affrontando crescenti difficoltà a causa dell’intensificazione dei controlli sulla biosicurezza, imposti da normative regionali e nazionali.

Sebbene l’obiettivo – tutelare salute pubblica e sicurezza alimentare – sia condivisibile, l’applicazione rigida delle regole rischia di penalizzare soprattutto le piccole imprese delle aree interne e montane, dove la zootecnia è anche presidio ambientale e sociale.

Nicola De Leonardis, Presidente Confcooperative FedAgriPesca Campania, la Federazione che in Confcooperative regionale aggrega cooperative agricole, agroalimentari, di pesca e di acquacoltura, dichiara: