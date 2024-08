Sanità Verona, UGL: Carichi di lavoro eccessivi e personale ridotto

Riceviamo e pubblichiamo.

Stefano Tabarelli, Segretario regionale della UGL Salute Veneto, in una nota dichiara:

La mancanza di personale dovuta a molteplici fattori sta mettendo in difficoltà molti reparti dell’Azienda Ospedaliera di Verona.

Estremamente critica è situazione della Pediatria di Borgo Trento dove gli eccessivi carichi di lavoro, a causa di turni prolungati e dell’organico ridotto, hanno sovracaricato il personale.

Tutto questo potrebbe ripercuotersi sulla qualità dell’assistenza e di conseguenza sui piccoli pazienti.

La AOUI di Verona, difronte alle nostre sollecitazioni, ha risposto che è presente del personale in affiancamento che sono stati effettuati richiami da altri reparti per integrare l’organico giornaliero.

Ma la spiegazione non ci convince e siamo certi che ormai il contenimento della spesa per la sanità governi ogni tipo di decisione abbassando di fatto la qualità dell’assistenza e mettendo sempre più in difficoltà il personale in servizio.

Tutto ciò è non accettabile.

Non sorprendiamoci, allora, se i giovani disertano sempre più le professioni sanitarie a causa di carichi eccessivi di lavoro che rendono impossibile la conciliazione vita – lavoro divenendo causa determinante di casi di stress psico-fisico.

Per questo diciamo basta! Siamo pronti a valutare tutte le iniziative per tornare a rendere dignitoso il lavoro di chi presta servizio nella sanità.