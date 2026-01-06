Sanità, UGL: Aggressione al personale sanitario a Jesi (AN) atto grave

Riceviamo e pubblichiamo.

L’Unione Generale del Lavoro, UGL, Salute, tramite il suo Segretario Regionale Benito Rossi, esprime profonda preoccupazione per l’aumento dei casi di violenza e minacce nei confronti del personale sanitario, come dimostrato dai recenti episodi verificatisi nel Pronto Soccorso dell’ospedale Carlo Urbani di Jesi (AN).

La situazione di crescente insicurezza nelle strutture ospedaliere delle Marche richiede un’azione immediata e concreta da parte delle istituzioni regionali.

Benito Rossi, Segretario Regionale UGL Salute, afferma:

Non possiamo più ignorare la crescente violenza che il personale sanitario è costretto a subire durante il proprio turno di lavoro.

È un fenomeno che ha toccato molti ospedali della regione e che ormai ha raggiunto livelli inaccettabili.

La sicurezza dei lavoratori è un diritto fondamentale, e non possiamo permettere che il personale venga messo in pericolo mentre svolge il suo lavoro a servizio della collettività.