Sanità, Rocca nomina Fabrizio d’Alba DG del Policlinico Umberto I

L’incarico del Direttore generale ha una durata triennale

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

A seguito del parere positivo espresso dalla commissione Sanità, Politiche sociali, Integrazione sociosanitaria e Welfare del Consiglio regionale, il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha firmato oggi il decreto con il quale Fabrizio d’Alba viene nominato direttore generale dell’azienda ospedaliera universitaria Policlinico Umberto I.

L’incarico del Direttore generale ha una durata triennale.

Il Presidente Francesco Rocca augura buon lavoro al Direttore generale, ringraziandolo, inoltre, del lavoro e dell’impegno già svolti alla guida del Policlinico Umberto I.

Fabrizio d’Alba

Laureato in Economia e Commercio, con Master in Economia sanitaria, d’Alba è dal 2021 Direttore generale del Policlinico Umberto I. Dal 2016 il manager è stato Direttore generale dell’azienda ospedaliera San Camillo – Forlanini e dal 2014 ha guidato la ASL Roma 6.

Precedentemente d’Alba ha diretto la UOC Innovazione, sviluppo, pianificazione strategia e controllo direzionale del Policlinico Tor Vergata. Dal 2024 è Presidente di Federsanità.