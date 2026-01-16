Sanità, Rocca: Facciamo sul serio su nuovo Policlinico Umberto I

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Sul nuovo Policlinico Umberto I facciamo sul serio. Solo pochi giorni fa abbiamo presentato il progetto e oggi abbiamo riunito un tavolo di lavoro con Sapienza Università di Roma, Agenzia del Demanio, e i vertici dell’ospedale per procedere con la massima concretezza.

Stiamo lavorando a una struttura più funzionale e sostenibile, capace di rispondere meglio ai bisogni dei cittadini e di essere pienamente all’altezza della sua eccellenza, sia clinica che di ricerca.