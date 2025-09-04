Sanità, Regimenti: Scudo penale per medici norma di civiltà

Riceviamo e pubblichiamo.

Per questo ringrazio il Governo, il Segretario di Forza Italia Antonio Tajani, il Ministro della Salute Orazio Schillaci e tutti coloro che hanno lavorato allo scudo penale che restituisce dignità alla professione e porta chiarezza sul piano normativo.

Così Luisa Regimenti, Segretario di Forza Italia Roma.

Regimenti conclude:

I numeri parlano chiaro: secondo i dati della FNOMCeO, oltre 35mila medici ogni anno vengono coinvolti in procedimenti penali, il 95% dei quali si conclude con un’assoluzione o con l’archiviazione.

Resta però lo stress di un processo che inevitabilmente compromette la serenità del professionista e la qualità delle sue prestazioni.

Ora, invece, fermo restando il dovere di seguire linee guida accreditate o buone pratiche clinico-assistenziali, si terrà conto anche di altri fattori come la scarsità di risorse umane e materiali e le carenze organizzative non evitabili dal singolo sanitario, una precisazione importante perché gli operatori sanitari e i medici non possono pagare per le inefficienze di altri.

Lo scudo penale è dunque una norma di civiltà che contribuirà a rasserenare i professionisti e decongestionare i tribunali.