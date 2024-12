Sanità, nasce l’Unità Spinale in Campania

Sopralluogo del Presidente De Luca al cantiere presso l’Ospedale ‘da Procida’ di Salerno

I lavori sono in corso. Il cantiere presso l’Ospedale ‘da Procida’ di Salerno – dove questa mattina ha effettuato un sopralluogo e illustrato il progetto il Presidente Vincenzo De Luca – è stato aperto nello scorso mese di novembre.

Sarà realizzato un polo di eccellenza con l’Unità Spinale, in grado di prendersi cura anche con le più avanzate tecnologie, degli assistiti e delle loro famiglie che vivono il dramma di aver subito una lesione midollare o cerebrale.

Il nuovo ‘da Procida’ comprenderà un totale di 97 posti letto e, nel dettaglio: una Unità Spinale di 15 posti letto, una Neuroriabilitazione di 16 posti letto, un Centro risvegli di 6 posti letto, una Rianimazione di 8 posti letto, una Ortotraumatologia riabilitativa, una Cardiologia riabilitativa, una Neurologia riabilitativa e una Pneumologia riabilitativa per complessivi 52 posti letto.

Inoltre, servizi di farmacia, di diagnostica per immagini e di laboratorio come da Piano ospedaliero regionale.

Il Progetto esecutivo prevede anche la realizzazione di mini appartamenti per ospitare i pazienti in fase di pre-dimissione, arredati ad hoc, nonché stanze per i familiari durante il ricovero dei congiunti, oltre ad una piscina e due palestre, di cui una robotica.

Saranno realizzate anche una ausilioteca, una officina ortopedica, una sala multimediale cinema/teatro/biblioteca, locali per terapia occupazionale: cucina didattica, laboratorio cucito, laboratorio pittura, tennis da tavolo, sala biliardo…

Anche gli spazi esterni subiranno un importante intervento di riqualificazione attraverso la realizzazione di: percorso natura, campo da basket, aree per attività di giardinaggio, nonché area per l’addestramento alla guida di veicolo modificati.

L’investimento complessivo è di 58 milioni di euro.