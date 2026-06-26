Sanità Lazio, Rocca: Vera sfida è cambio strutturale modello regionale

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Per molti anni un avanzo di amministrazione è stato semplicemente impensabile. Questo risultato si inserisce in un processo più ampio che ha permesso di chiudere definitivamente vecchie situazioni debitorie e di recuperare capacità di programmazione e investimento.

Governare una Regione come il Lazio significa affrontare problemi stratificati da anni. Adesso la sfida è fare in modo che questa stagione di cambiamento non sia episodica ma strutturale.

Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, nella sua intervista a Milano Finanza.

Il Presidente Rocca nell’intervista ha spiegato:

Le oltre 6 milioni di prestazioni erogate tramite ReCUP nel 2025. E ancora, il 96% di esami e visite sono stati completati nei tempi di garanzia. Ma non considero conclusa questa battaglia.

La vera sfida è cambiare strutturalmente il modello sanitario regionale, soprattutto nei territori più fragili e nell’emergenza-urgenza.

Completare le opere entro le scadenze previste, con strutture pienamente funzionanti e integrate nella rete assistenziale regionale. Per questo stiamo lavorando parallelamente sul reclutamento del personale, sull’innovazione tecnologica, sulla telemedicina e sull’integrazione tra ospedale e territorio.