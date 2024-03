Sanità Lazio, Righini: Buon lavoro al neo Commissario Silvia Cavalli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

I migliori auguri di buon lavoro al nuovo Commissario Straordinario della ASL Roma 5, Silvia Cavalli.

Un incarico di particolare responsabilità in un territorio in cui la Regione sta investendo molto al fine di migliorare il servizio e l’offerta sanitaria per i cittadini.

Sfide importanti a partire dalla riapertura dell’Ospedale di Tivoli fino ad arrivare al Nuovo Ospedale Tiburtino.

È per questo che l’esperienza e le capacità manageriali di Silvia Cavalli rappresentano una garanzia per raggiungere gli obiettivi prefissati.