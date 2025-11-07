Sanità Lazio: Costante aumento prestazioni, accesso a cure garantito

La precisazione della Regione in relazione al rapporto ISTAT

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

In relazione al rapporto ISTAT presentato ieri sul fenomeno delle rinunce alle cure da parte degli italiani, l’Amministrazione regionale del Lazio precisa che i dati rappresentano un’indagine su base campionaria elaborata attraverso sondaggio.

I numeri reali, per quanto riguarda la situazione nel Lazio, fotografano un quadro molto diverso.

I ricoveri per acuti nell’anno 2022 risultavano 793.977; nell’anno 2023 sono saliti a 826.562; nel 2024 il dato era di 847.220 e, nei primi mesi del 2025, sono già a 591.490.

Numeri in constante crescita anche per quanto riguarda gli accessi al pronto soccorso, con il dato del 2022 a più di 1 milione e 591 mila accessi, saliti a oltre 1milione e 765 mila nel 2024, e alle prestazioni specialistiche effettuate, che registrano, queste ultime, un aumento sostanziale dal 2022, con circa 72 milioni, fino agli oltre 82 milioni delle prestazioni del 2024, e con l’andamento in aumento anche per il 2025.

Dati, questi, che testimoniano una continua crescita dell’accesso alle cure negli ultimi anni nel Lazio e che rafforzano l’impegno della Regione per incrementare ulteriormente i servizi.