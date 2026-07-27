Sanità, in Campania la prima terapia genica per l’emofilia B

Intervento eseguito all’AOU Federico II di Napoli. La Campania è la seconda regione in Italia a erogare il trattamento

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

È stata eseguita con successo presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli la prima terapia genica in Campania per la cura dell’emofilia B, una rara patologia ereditaria della coagulazione che espone a un elevato rischio di emorragie, talvolta potenzialmente letali.

La somministrazione è stata effettuata venerdì 24 luglio presso il Centro Hub per l’Emofilia e le Malattie Emorragiche Congenite, diretto dal prof. Matteo Di Minno, su un paziente campano di 40 anni.

L’AOU Federico II si attesta come uno dei soli due centri in Italia – e tra i pochissimi a livello internazionale – autorizzati ed equipaggiati per effettuare questo trattamento ad altissima specializzazione.

Le terapie finora disponibili richiedevano somministrazioni endovenose frequenti, con un forte impatto sulla quotidianità dei pazienti.

La nuova terapia genica (Etranacogene Dezaparvovec) segna un cambio di paradigma: si basa, infatti, su un’unica infusione in grado di ripristinare la produzione autonoma del Fattore IX nel fegato, garantendo una copertura terapeutica fino a 25 anni ed eliminando la necessità dei trattamenti tradizionali.

Il Presidente della Regione Campania Roberto Fico dichiara: