Sanità, Forza Italia in visita all’Ospedale San Camillo

Riceviamo e pubblichiamo.

Il diritto alla salute e alle cure è una delle preoccupazioni principali degli italiani e Forza Italia intende farsi carico di questo sentimento diffuso.

Oggi ci siamo recati in visita all’Ospedale San Camillo Forlanini per presentare il nostro Piano di Rilancio del Servizio Sanitario nazionale in 11 punti: abbiamo garantito al Direttore Generale Angelo Aliquò e alle rappresentanze di medici, infermieri e operatori sanitari del nosocomio romano l’impegno per inserire nella prossima legge di Bilancio risorse per procedere all’assunzione di medici e personale sanitario e per aumentare il numero di posti letto, ora sotto la media europea, fattori cruciali per ridurre le liste d’attesa.

Con la direzione dell’Ospedale abbiamo condiviso la necessità di investire sulla prevenzione, che in ambito oncologico è cruciale per salvare vite umane e rendere più sostenibile il sistema, e per potenziare l’integrazione ospedale – territorio: se i servizi territoriali riescono a fare filtro e gestire i codici verdi, il carico di lavoro dei Pronto soccorso diventa più gestibile e aumenta la qualità delle cure e della presa in carico dei pazienti.

Il rilancio del nostro Servizio Sanitario, sul quale gravano problemi che affondano le radici indietro nel tempo, è una priorità politica nazionale.

Offriamo il nostro contributo di idee al Governo, al Ministro Orazio Schillaci e alle Regioni per valorizzare le professionalità, rafforzare i servizi pubblici, semplificare l’accesso alle cure e rendere sostenibile e moderno il Servizio sanitario.