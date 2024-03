Sanità, Fondazione Bietti compie 40 anni

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

L’auspicio che rivolgo alla Fondazione Bietti e a tutti gli eccellenti professionisti che vi operano è quello di continuare a lavorare per spostare in avanti le frontiere della nostra conoscenza nell’ambito dello studio delle patologie oculari.

Rappresenta, dunque, un valore aggiunto e un punto di riferimento per il sistema sanitario regionale al quale è accreditata da più di un anno.

Da 40 anni pone al servizio dei cittadini la competenza e la qualità dei suoi centri di ricerca offrendo cure di primo livello in ambito oculistico.

Lo ha dichiarato l’Assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale, agli Enti locali e all’Università della Regione Lazio, Luisa Regimenti, nel corso dell’evento ‘Ricerca e assistenza sanitaria: Quale futuro’ in corso nella sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano della Camera di Commercio di Roma.

Luisa Regimenti ha concluso:

La Fondazione Bietti è l’unico soggetto in Italia che ha ricevuto la qualifica di Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – IRCCS per la disciplina di ‘Oftalmologia’.

Siamo grati ai vertici della Fondazione per le risorse economiche investite per lo sviluppo e il mantenimento delle attività a favore del Servizio sanitario regionale e per l’impegno nella ricerca sui meccanismi che portano le malattie ad insorgere e diffondersi.

Continueremo a sostenere la ricerca dell’IRCCS Bietti: fare ricerca significa credere nei progressi della medicina e guardare al futuro con una speranza in più.