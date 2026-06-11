Sanità Campania: obiettivi di performance per i Direttori generali

Conferma del mandato e premi dei manager saranno legati ai nuovi obiettivi. Prima applicazione al Ruggi di Salerno con la nomina di Cantone

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Nel corso della seduta odierna la Giunta regionale della Campania ha approvato la delibera che, acquisita l’intesa con il Rettore dell’Università degli Studi di Salerno, rende operativa la nomina dell’avv. Nicola Cantone a Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno.

Si tratta della prima nomina di un vertice aziendale del Servizio Sanitario Regionale deliberata dalla Giunta Fico.

La novità del provvedimento risiede negli obiettivi assegnati.

Per la prima volta, infatti, accanto al tradizionale equilibrio economico-finanziario, il Direttore Generale sarà valutato su obiettivi legati alla salute e alla qualità delle prestazioni: il rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza, LEA, l’allineamento agli standard nazionali per i tempi di permanenza nei pronto soccorso dei pazienti in attesa di ricovero, il rispetto dei tempi massimi di attesa, la sicurezza delle cure e la piena trasparenza informativa verso l’amministrazione regionale.

Il raggiungimento di questi risultati inciderà in modo decisivo sia sulla conferma dell’incarico sia sulla retribuzione di risultato.

Questo provvedimento costituisce la prima tranche di un più ampio ‘pacchetto sanità’ dedicato alla governance aziendale, che si completerà nelle prossime sedute di Giunta.

Con un successivo atto di indirizzo, il nuovo modello di valutazione sarà esteso ai Direttori Generali di tutte le aziende sanitarie e ospedaliere della Campania.

Il Presidente Fico dichiara: