Sanità al volante, Rocca e Minerva Salute a confronto tra strade Roma

La prima puntata della nuova rubrica social con protagonisti il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e la più giovane primaria d’Italia Solange Fugger

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Un breve viaggio in auto e una chiacchierata informale sui principali temi di sanità pubblica: è online la nuova rubrica social con protagonisti il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e la più giovane primaria d’Italia Solange Fugger, conosciuta sulle piattaforme digitali anche con il nome di Minerva Salute.

Un piccolo esperimento per raccontare la sanità e interrogarsi sulle sue sfide in questo momento storico: uno scambio di idee e opinioni al volante, tra le strade di Roma.

È un modo diretto e trasparente per parlare ai cittadini di ciò che stiamo facendo e delle sfide che ci attendono.

Lo dichiara il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.

Qui il link alla prima puntata della serie https://www.instagram.com/reel/DVIoEOeCBJs/?igsh=MWthcGRrN3VtMTBlYw==