Sanità a burocrazia zero: dalla Campania l’esempio in digitalizzazione

numeri del PNRR: 330 tra ospedali di comunità, case di comunità, centrali operative territoriali, circa 20 interventi di messa in sicurezza di adeguamento sismico per circa 250 milioni, 407 grandi apparecchiature, 20 interventi di digitalizzazione sugli ospedali per implementare i DEA di I livello e II livello.

I giusti investimenti sono una sfida importantissima, che noi oggi realizziamo per il futuro di tutti.