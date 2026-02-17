Sangiuliano: Rogo al Teatro Sannazaro ferita per Napoli e cultura

Il Consigliere: Ora rapido ripristino, Regione e Comune facciano la loro parte assieme al Governo
Riceviamo e pubblichiamo.
Il rogo al Teatro Sannazaro è una ferita per tutti i napoletani e addolora profondamente chi ama la cultura e una delle sue più alte declinazioni.
Per storia e tradizione il Teatro Sannazaro rappresenta un’alta espressione dell’identità della città di Napoli, simbolo di una tradizione che ha interpretato l’animo della città.
Lo dichiara Gennaro Sangiuliano, capogruppo di Fdi alla Regione Campania, esprimendo
vicinanza alla famiglia Sansone per la perdita subita.
Il dovere delle istituzioni è quello di assicurare un rapido ripristino di questo scrigno di cultura, soprattutto la Regione e il Comune facciano la loro parte assieme al Governo.