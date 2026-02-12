San Valentino, serata romantica al Palazzo Reale di Napoli

‘Innamorarsi a corte’ è il titolo dell’iniziativa che prevede l’apertura straordinaria serale dalle 20:00 alle 24:00 a 5 euro

Sabato 14 febbraio, in occasione dalla festa di San Valentino, il Palazzo Reale di Napoli sarà straordinariamente aperto in orario serale, dalle ore 20:00 alle 24:00, ultimo ingresso alle ore 23:00.

Per l’occasione è stato fissato un prezzo ridotto e il biglietto costerà 5 euro.

‘Innamorarsi a corte’ è il titolo dell’iniziativa grazie alla quale sarà possibile ammirare le sale del Palazzo in occasione della giornata in cui si celebra il concetto universale dell’amore.

I visitatori avranno la possibilità di accedere all’Appartamento di Etichetta e al Museo della Fabbrica, per il quale l’ultimo ingresso è fissato alle ore 22:30, mentre non saranno visitabili il Giardino Pensile e il Museo Caruso, che restano accessibili nei consueti giorni e orari di apertura.

La prenotazione non è prevista per i visitatori individuali, mentre è obbligatoria per i gruppi superiori alle 10 persone sul sito di palazzo reale www.palazzorealedinapoli.org, ingresso gruppi ogni 20 minuti dalle ore 20:00 alle ore 23:00, oppure in biglietteria.