San Sebastiano e 165° Anniversario della Polizia Locale di Napoli

Celebrazione in piazza Municipio con il Cardinale Battaglia
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.
Domani, martedì 20 gennaio, in occasione della ricorrenza di San Sebastiano Martire, Patrono della Polizia Locale d’Italia, il Corpo della Polizia Locale di Napoli celebrerà il 165° Anniversario della propria Fondazione.
L’evento avrà luogo alle ore 09:30 presso la Pontificia Reale Basilica di San Giacomo degli Spagnoli, sita in piazza Municipio.
La funzione religiosa sarà officiata da Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Domenico Battaglia, Arcivescovo Metropolita di Napoli.
La cerimonia rappresenta un momento di riflessione e di ringraziamento per il servizio svolto quotidianamente dagli agenti sul territorio cittadino.
Alla celebrazione prenderanno parte le massime autorità civili e militari, tra cui il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e il Prefetto di Napoli Michele Di Bari.