San Salvatore Telesino (BN): inaugurazione ‘Festa dello Struppolo 2024’

Al via oggi la 22ª edizione della Festa dello Struppolo a San Salvatore Telesino (BN).

Con grande entusiasmo, la Pro Loco di San Salvatore Telesino annuncia l’inizio della 22ª edizione della ‘Festa dello Struppolo’, che si terrà dal 29 agosto al 1° settembre.

Il Presidente della Pro Loco, Egidio Cappella, ha dichiarato:

Siamo in piena preparazione e pronti ad accogliere i visitatori per un evento che quest’anno durerà un giorno in più, offrendo un programma ancora più ricco.

Le attività locali sono state coinvolte in maniera significativa, con numerosi esercenti e produttori del territorio che parteciperanno attivamente alla festa, contribuendo con i loro prodotti e servizi a creare un’atmosfera autentica e accogliente.

Questo coinvolgimento non solo valorizza le eccellenze del nostro territorio, ma rafforza il legame tra la comunità e le sue tradizioni.