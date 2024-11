San Giuliano Terme (PI), Giani e Nardini a inaugurazione scuola ‘Rosati’

Investimento complessivo di 681.200 euro

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Inaugurata questa mattina la scuola ‘Licia Rosati’ di Asciano Pisano, frazione del comune di San Giuliano Terme (PI), facente parte dell’Istituto comprensivo Niccolini.

L’edificio è stato interessato da un importante intervento di riqualificazione avviato nel mese di marzo scorso, che ha beneficiato di un significativo contributo regionale.

Alcune delle maggiori opere realizzate hanno riguardato:

– il risanamento dei cornicioni e delle gronde, prevedendo il trattamento e il rifacimento delle parti degradate;

– la completa tinteggiatura delle facciate e dei locali interni, previa opere di risanamento degli intonaci ammalorati; il rifacimento dei marciapiedi perimetrali;

– la sostituzione degli infissi interni ed esterni, prevedendo infissi performanti sia dal punto di vista energetico che acustico ai fini del soddisfacimento dei requisiti previsti dalle normativa in materia, e la loro integrazione con sistemi di schermatura dell’irraggiamento solare;

– la rimozione dell’aula in moduli prefabbricati, ormai inadeguata per gli usi scolastici;

– la posa in tutti i locali di una nuova pavimentazione in linoleum;

– la controsoffittatura del locale adibito alle attività ludico-motorie con una pannellatura fonoassorbente avente anche prestazioni antisfondellamento.

Il quadro economico complessivo dell’intervento ha richiesto un investimento di 681.200 euro, di cui circa 260 mila euro provenienti da un bando della Regione Toscana.

Il Presidente Eugenio Giani, partecipando al taglio del nastro di questa mattina, ha commentato:

L’edilizia scolastica è una delle priorità dell’azione della giunta regionale. L’inaugurazione odierna testimonia un investimento importante sull’istruzione, assicurando una struttura moderna e innovativa. Sono orgoglioso che la Regione abbia contribuito con le proprie risorse a questo intervento che scommette sul futuro dei nostri ragazzi. Ringrazio il Sindaco Matteo Cecchelli e all’Amministrazione comunale. Sono felice di vedere i sorrisi degli studenti e dei docenti.

L’Assessore regionale all’istruzione Alessandra Nardini, oggi ad Asciano assieme al Presidente Giani, ha osservato:

L’inaugurazione di ambienti rinnovati per quanto riguarda gli edifici scolastici è sempre una bellissima notizia. Riuscire a garantire scuole sicure per chi ci studia e chi ci lavora, accoglienti e confortevoli, inclusive perché siano per tutte e tutti e rispettose dell’ambiente è fondamentale. La qualità degli ambienti contribuisce a migliorare la qualità della didattica. Ringrazio di cuore il Sindaco Cecchelli, l’Assessore Coli, la presente e la passata Giunta comunale, che hanno lavorato con impegno a questo importante intervento di riqualificazione, e sono orgogliosa di rappresentare qui oggi la Regione Toscana che lo ha sostenuto. Investire sulla scuola pubblica è una precisa scelta politica, a tutti i livelli, significa individuare questa come una priorità. Come Regione condividiamo questa visione e continueremo ad essere al fianco e a sostenere gli Enti locali, Comuni e Province, che porteranno avanti scelte come questa.

Il Sindaco Matteo Cecchelli ha spiegato:

Ogni volta che inauguriamo un rinnovato edificio scolastico è una grandissima gioia per un lavoro avviato negli ultimi mesi della scorsa Giunta e che abbiamo portato a compimento, una soddisfazione che ho potuto leggere negli occhi dei ragazzi e del personale scolastico.

L’impegno economico di questi interventi non è stato affatto banale, né immune dall’aumento del listino regionale prezzi dei materiali, ma grazie all’insieme di risorse provenienti dalle casse comunali per 422mila euro, il 62% del totale, e il restante da bando della Regione Toscana captato dai nostri uffici, per 259.200 euro, siamo riusciti a coprire la cifra da oltre 681mila euro.

Ci tengo a ringraziare l’ufficio tecnico del comune di San Giuliano Terme per aver intercettato le risorse, seguita la progettazione e lo svolgimento dei lavori.

L’Assessora all’edilizia scolastica Fabiana Coli ha dichiarato: