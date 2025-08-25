San Giovanni a Teduccio, nuova strada verso la spiaggia dei pescatori

Il servizio della web TV del Comune di Napoli
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.
Una nuova strada a San Giovanni a Teduccio prolunga da oggi l’attuale via Boccaperti, consentendo di raggiungere più comodamente la spiaggia dei pescatori; la spiaggia era infatti finora collegata solo attraverso un sottopassaggio ferroviario.
L’apertura del prolungamento di via Boccaperti è un primo passo nell’ambito del progetto di riqualificazione dell’area dell’ex depuratore, che a Napoli Est punta al recupero del mare e della costa.