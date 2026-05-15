San Camillo, Ghera: Con Giunta Rocca potenziati i presidi di sanità

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

La riqualificazione del Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliera San Camillo – Forlanini è un intervento importante che restituisce alla città di Roma una struttura moderna, ampliata nella capacità ricettiva e che rafforza un presidio sanitario fondamentale per i romani.

L’inaugurazione di questa sede rinnovata segue i tanti interventi che la Giunta Rocca ha finanziato e realizzato in tutta la Regione Lazio attraverso le Case della Comunità, per potenziare la sanità nei territori, con particolare attenzione a quelle aree che presentano maggiori fragilità ed hanno bisogno di presidi di salute.