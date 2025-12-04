‘Samar – folie à la sicilienne’ a Fortezza Est

In scena a Roma dal 4 al 6 dicembre

Riceviamo e pubblichiamo.

Debutta a Fortezza Est a Roma dal 4 al 6 dicembre, ore 20:30, ‘Samar – folie à la sicilienne’ uno spettacolo di canti, rime e testi scritti o recuperati da Giovanni Alfieri e Sergio Beercock, in scena con un esperimento di teatro partecipativo, radicato nel suono, che invita a ripensare la comunità, la cura e il tempo.

Samar è un rituale di teatro musicale che festeggia, nostro malgrado, il lutto delle tradizioni:

Un popolo muore quando gli tagliate la lingua.

Buio. ‘Samar’ è una veglia performativa, un’esperienza teatrale collettiva che si consuma di notte, intorno a una tavola, tra il racconto e il canto, tra il rito e la presenza.

Il titolo stesso, tratto dall’arabo samàr, evoca la parola detta nella notte, la narrazione che si prolunga fino all’alba, nella condivisione di storie.

Due compari accolgono convitati e convitate ad una tavolata con pane e vino. Fra un brindisi e un temporale improvviso, la notte si trasforma in una evocazione poetica di antichi fools mediterranei e orlandi furiosi, canti di galera e parodie religiose.

Fra i canti tradizionali e l’elettronica dal vivo si dispiega un duello all’ultimo sangue, folle e ubriaco: il semplice banchetto diventa una briscola apocalittica fra pupo tradizionale e puparo contemporaneo, dove il puparo finisce per rompere il pupo per eccesso di entusiasmo

La voce e il corpo dei performer, affiancati da strumenti tradizionali – tamburo a cornice, friscaletto, marranzano – e da un tessuto sonoro elettronico elaborato dal vivo, generano un paesaggio immersivo, in cui convivono passato e presente, oralità arcaica e tecnologia.

La narrazione si rigenera ogni sera, affidata anche all’ascolto delle storie vere raccolte in anni di interviste a donne e uomini del Sud, le cui voci entrano in scena sotto forma di registrazioni originali, riportando alla luce memorie dimenticate e formule rituali.

‘Samar’ non è solo uno spettacolo, ma un patto: ogni spettatore è invitato a prendere parte attiva, offrendo un gesto, un dono, un detto, un canto, un brindisi: un frammento di sé. Pane e vino diventano strumenti di connessione, piccoli sacramenti laici che sigillano un legame: diventare compari e comari, per la durata di una notte, o forse per sempre.

Fortezza Est

via Francesco Laparelli, 62

Roma – Tor Pignattara

Biglietto unico 14,00€

Abbonamenti:

3 spettacoli 30€

5 spettacoli 45€

10 spettacoli 70€

Info e prenotazioni:

www.fortezzaest.com

mail prenotazionifortezzaest@gmail.com

WhatsApp 329-8027943 / 349-4356219