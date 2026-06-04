Salviamo l’indirizzo musicale della Cimarosa – Della Valle di Napoli

La musica è un diritto! Petizione su Change

Destinatari: Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Della Valle – Casale, Al Consiglio d’Istituto, All’Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Campania.

Difendiamo un’eccellenza della nostra scuola

L’Indirizzo Musicale dell’Istituto Comprensivo “Della Valle – Casale” (Plesso Cimarosa) di Napoli rappresenta da anni un patrimonio culturale insostituibile. Questa realtà offre ai nostri ragazzi l’opportunità straordinaria e gratuita di studiare quattro specialità strumentali: violino, violoncello, flauto e chitarra.

La musica a scuola non è un lusso o un semplice passatempo. È un’esperienza formativa che unisce i ragazzi, insegna l’importanza del gioco di squadra attraverso la musica d’insieme e stimola la sensibilità e il talento.

In una città come Napoli, mantenere attivi questi percorsi significa difendere la scuola pubblica come luogo di crescita, aggregazione e alternativa alla strada, proteggendo i giovani dal rischio dell’isolamento e dell’abbandono scolastico.

Smantellare questo indirizzo significa impoverire l’offerta formativa del territorio e privare gli studenti di un diritto fondamentale alla bellezza e alla cultura. Non possiamo permetterlo.

Cosa chiediamo con questa petizione

Il mantenimento definitivo dell’Indirizzo Musicale presso il plesso Cimarosa.

La piena tutela dei corsi di violino, violoncello, flauto e chitarra.

La garanzia della continuità didattica per gli studenti attuali e per le generazioni future.

Firma subito per non far spegnere la musica nella nostra scuola!

Chiediamo al Dirigente Scolastico dell’I.C. Della Valle – Casale, al Consiglio d’Istituto, e all’Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Campania di prendere tutte le misure necessarie per preservare questo importate indirizzo musicale.

La musica è un diritto e un’opportunità che dobbiamo proteggere per il bene delle future generazioni. Firmando questa petizione, ci uniamo per difendere un’eccellenza della nostra scuola e assicurarci che continui a prosperare.

La vostra firma può fare la differenza: unitevi a noi per salvaguardare l’indirizzo musicale della Cimarosa – Della Valle!

Firma la petizione su Change