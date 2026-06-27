Salvatore Palmese Presidente del Lions Club Pomigliano d’Arco

Riceviamo e pubblichiamo.

La campana del Lions Club di Pomigliano d’Arco è suonata per Salvatore Palmese.

Il tradizionale rintocco ha scandito l’inizio dell’anno sociale 2026/2027, segnando il passaggio ufficiale della presidenza dal medico uscente, il dottor Gaetano Tufo al giovane imprenditore napoletano Salvatore Palmese.

L’avvicendamento giunge al termine di un anno di attività focalizzata sui temi della prevenzione sanitaria e per Palmese, la guida del club arriva esattamente a dieci anni dal suo ingresso nel Leo Club.

Palmese, nel suo discorso di insediamento, ha dichiarato:

Da Leo a Lions il passo non è solo un passaggio di età anagrafica: è un’eredità che si raccoglie e si rilancia.

Ero giovane, pieno di entusiasmo e, se devo essere onesto, capivo solo in parte il valore di ciò a cui stavo aderendo.

Il momento centrale della cerimonia è stato il tributo alla memoria di Luigi Buffardi, socio fondatore del club recentemente scomparso. Una figura chiave che, nel 1970, istituì il Lions Club a Pomigliano, tracciando la strada per i giovani del territorio.

Il neo Presidente ha ricordato:

Luigi è stato Socio Fondatore di questo Club. Ci ha lasciati quest’anno, e con la sua scomparsa abbiamo perso una delle radici da cui questo Club è nato.

Chi lo ha conosciuto sa quanto la sua dedizione, la sua visione e il suo modo silenzioso e fermo di credere nel servizio abbiano dato forma a ciò che oggi siamo. Non era un uomo di tanti discorsi: era un uomo di fatti.

Il modo migliore che abbiamo per onorare la memoria di chi ha fondato qualcosa non è piangerne soltanto l’assenza, ma continuare a costruire ciò che lui ha iniziato a costruire.