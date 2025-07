Il servizio della web TV del Comune di Napoli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

All’ingresso della Galleria Umberto I da via Toledo, è stata scoperta la targa in ricordo di Salvatore Giordano, il quattordicenne che perse la vita per il cedimento di un fregio della facciata, nel 2014.