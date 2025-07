Salute mentale, Regimenti: SPDC Santo Spirito esempio virtuoso

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

La salute mentale è una delle grandi priorità dei nostri tempi, considerando che negli ultimi anni i disturbi mentali sono aumentati del 28%.

Per questo oggi mi sono recata presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura dell’Ospedale Santo Spirito in Sassia per una visita alla struttura e un confronto con il Direttore dell’ASL Roma 1 Giuseppe Quintavalle e il personale sanitario.

Forza Italia è pronta a farsi carico delle richieste degli operatori, a partire dalla maggiore sicurezza dei presidi e della necessità di incrementare l’attrattività delle professioni che operano in ambito psichiatrico, dato che spesso molti concorsi vanno deserti.

Dall’altro lato, occorre potenziare i Centri di Salute Mentale e i servizi territoriali come sta facendo la Regione Lazio, che dopo dieci anni ha sbloccato risorse e fondi, e inserire psichiatri e psicologi nei servizi di base anche per alleggerire le strutture ospedaliere che, come nel caso del Santo Spirito che rappresenta un esempio virtuoso, prendono in carico un numero particolarmente elevato di pazienti.

La salute mentale non può più essere un tema di secondo piano, dobbiamo lavorare per aumentare la quota di spesa sanitaria destinata a questo ambito che è sotto la media europea.